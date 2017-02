Justin Trudeau rencontrera Donald Trump à Washington lundi

OTTAWA ? La rencontre tant attendue entre Justin Trudeau et le président des États-Unis, Donald Trump, aura lieu lundi prochain à Washington.

Les deux hommes ?se réjouissent à la perspective d'échanger sur la relation unique entre le Canada et les États-Unis d'Amérique?, a écrit jeudi dans un courriel le bureau du premier ministre canadien.



Ils comptent aussi discuter de la façon dont ils peuvent ?continuer à travailler ensemble pour les Canadiens et les Américains de la classe moyenne?, a ajouté le bureau de Justin Trudeau.



Plusieurs ministres du gouvernement libéral ont défilé dans la capitale américaine au cours des derniers jours pour rencontrer leurs homologues.



Le ministre des Finances, Bill Morneau, s'y trouvait jeudi. Ses collègues à la Défense, Harjit Sajjan, et aux Affaires étrangères, Chrystia Freeland, l'avaient précédé.



La diplomate en chef du Canada a profité de sa visite pour prévenir les législateurs américains que le gouvernement canadien s'opposait à une potentielle taxe sur le commerce transfrontalier.



?J'ai signifié clairement que nous allions nous opposer fortement à toute imposition de nouveaux tarifs entre le Canada et les États-Unis, a déclaré la ministre Freeland devant les journalistes. (J'ai dit) que nous considérons que des tarifs sur les exportations engendreraient des dommages mutuels, que si une telle idée survenait dès le départ, le Canada répliquerait de façon appropriée.?