Journée difficile à venir à la STO

La journée risque d'être aussi pénible qu'hier dans le transport en commun à Gatineau. Jusqu'ici, au moins 77 circuits sont annulés, dont plusieurs trajets sur la ligne 100 qui amènent les usagers aux Terrasses de la Chaudière et la 200 qui se dirige vers Ottawa.



Hier, pas moins de 185 trajets ont été annulés.



Le bras de fer s'est poursuivi entre le syndicat et la partie patronale.



Le syndicat dénonce le fait que plusieurs autobus sont demeurés dans les garages alors que la partie patronale soutient que si les autobus ne sont pas sortis, c'est que les chauffeurs ont noté des défectuosités et que, compte tenu que les mécaniciens ne font pas de temps supplémentaire, les autobus n'ont pu être réparés.