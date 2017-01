Jonathan Charbonneau connaîtra sa sentence jeudi

Reportage de Julie Grenon

Jonathan Charbonneau était de retour en cour lundi au palais de justice à Shawinigan pour ses représentations sur sentence.

L'homme de 22 ans s'est rendu coupable entre autres de voie de fait armé, d'agression sexuelle et de harcèlement à l'endroit de deux ex-petites amies 2012 et 2013.

Jonathan Charbonneau leur a fait vivre l'enfer. Décrit comme étant contrôlant et violent, il a même inventé des histoires tordues de menaces pour faire peur à ses victimes. L'une d'elles a même voulu en finir. Il lui a dit que si elle mettait fins ses jours, il torturerait sa famille.

La Couronne demande une peine de prison de 12 à 15 mois. La Défense propose plutôt une peine discontinu ou à purger dans la collectivité.

Au moment des faits qui lui sont reprochés, Jonathan Charbonneau consommait des produits d'entraînement et des stéroïdes en plus d'une médication pour traiter un TDAH. Ces parents avaient noté un changement marqué de son comportement. Il était plus agressif, impulsif, souffrait d'insomnie et son poids avait quasiment doublé.

L'avocat de Jonathan Charbonneau estime que la prise de stéroïdes à eu un impact insoupçonné sur son comportement et que son client n'était pas en mesure de comprendre les changements qui s'opéraient en lui.

Le juge prononcera la sentence jeudi après midi.