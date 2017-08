Jeune homme abattu par un policier: on connait son i...

Jeune homme abattu par un policier: on connait son identité

On connait maintenant l'identité de l'homme de 25 ans qui a perdu la vie hier soir au centre-ville de St-George-de-Beauce. Guillaume Bolduc, un résident du secteur, connu de son milieu, a été abattu par un policier.



Le bureau des enquêtes indépendantes est chargé de déterminer avec exactitude ce qui a mené à ce décès.



On sait que le jeune homme ne semblait pas dans son état normal alors qu'il s'est présenté dans un dépanneur, forçant la commis à contacter les policiers.



Par la suite les choses évoluent rapidement. Bolduc se serait arrêté au milieu du boulevard avoisinant, les policiers arrivent, pris de panique, l'homme fuit avant d'être rattrapé dans un stationnement.



C'est là qu'il aurait attaqué et blessé un policier avec un couteau avant que celui-ci ouvre le feu.



8 enquêteurs du BEI participent à l'enquête qui permettra notamment de déterminer si ces informations sont exactes.