Jean Gagnon vs. Régis Labeaume

QUÉBEC - Le leader syndical Jean Gagnon n'écarte pas de se présenter contre Régis Labeaume à la mairie de Québec en 2017. Joint par le Journal de Québec, le chef du syndicat des cols blancs de la ville a mentionné avoir été approché par deux entrepreneurs de la région qui ont une certaine influence.





Selon eux, beaucoup d'entrepreneurs de Québec en ont assez des hausses de taxes que leur ont été imposées par Régis Labeaume au cours des cinq dernières années.





Toutefois, Jean Gagnon ne confirme pas qu'il se présentera mais a plutôt mentionné que la porte n'était ni ouverte ni fermée.





Le maire a eu une réaction amusée lorsqu'il a pensé à l'idée d'une lutte politique entre Gagnon et lui.





Les relations entre Régis Labeaume et Jean Gagnon ont toujours été tendues et le maire s'est contenté de dire que cela génèrerait des bons débats.