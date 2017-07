Samuel Ducharme

Chargement du lecteur ...

Jean-Claude Lacroix pourrait se trouver dans l'est de Sherbrooke.Il aurait été vu dans les heures suivant son départ alors qu'il marchait sur le pont de la rue Terrill en direction de Fleurimont.Samuel Ducharme du Service de police demande à nouveau l'aide de la population.Jean-Claude Lacroix qui mesure 5 pieds 6 pouces et pèse 200 livres souffre de diabète.Il marche le dos très courbé et portait un kangourou gris.