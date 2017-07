Jean Chrétien

C'est ce qu'à affirmé l'ancien Premier Ministre du Canada au sujet de l'instauration de nouvelles taxes sur le bois d'oeuvre par les États-Unis.

Questionné au sujet de Donald Trump, il a simplement énoncé « qu'il n'aurait pas voté pour lui ».



Il explique également qu'il a souvent eu à négocier avec les États-Unis durant sa carrière politique



« Les Américains sont gros, mais sont pas vites... nous on est pas gros, mais on est plus vite ! » [En audio]



Jean Chrétien était de passage à la Cité de l'Énergie de Shawinigan pour l'inauguration du nouvel emplacement du musée en son honneur.