«Je ne suis pas un yes man!» - Mario Hudon

QUÉBEC - Bien qu'il affirme ne pas se présenter contre l'Équipe Labeaume, mais plutôt pour Québec 21, Mario Hudon a critiqué l'absence des actuels conseillers sur la scène médiatique.

L'animateur de radio a confrimé ce matin qu'il se lance officiellement en politique municipale dans les rangs du parti Québec 21



Il tentera sa chance aux côtés de Jean-François Gosselin dans le district de Saint-Rodrigue.

En plus des enjeux reliés aux sports et la circulation, il dit s'intéresser à bien d'autres enjeux régionaux et plus précisément ceux de son district.

Le chef du parti n'a pas hésité à dire que Mario Hudon était peut-être plus connu que lui à Québec, et que les rumeurs de son arrivée ont moussé l'intérêt d'éventuels candidats.