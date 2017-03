(98,5 FM) - Malgré de nombreux témoignages de femmes qui ont confié avoir été harcelées et tripotées par Marcel Aubut, le Barreau du Québec n'a jamais puni l'avocat émérite et ancien président du Comité olympique canadien.

Amélia Salehabadi-Fouques est avocate spécialisée en droit du sport. En octobre 2015, elle a décidé de porter plainte au Barreau du Québec contre Marcel Aubut.

«Ce qui m’avait choquée, c’est que le Barreau avait laissé passer le fait que les bureaux d’avocats avaient acheté et négocié le silence en payant des adjointes juridiques pour qu’elles ne fassent pas de plaintes. Et ce n’est pas digne de la profession», a-t-elle dit en entrevue avec Benoit Dutrizac mercredi midi.

Un an plus tard, elle a appris que le Barreau avait laissé tomber sa plainte.

«Ç’a été un chemin de croix. Au Barreau, j’avais l’impression que c’était moi la méchante et Me Aubut le gentil. Il était représenté par l’ancien bâtonnier du Québec, Me Gérard Tremblay. On m’a interrogée plusieurs fois, ça prenait des proportions incroyables. À l’époque, j’étais très malade et j’ai dû arrêter. Mais je croyais que le Barreau avait assez d’éléments pour continuer d’autant plus que Me Aubut avait fait un mea culpa télévisé. Et une semaine après, ils (le Barreau) m’ont envoyé une lettre comme quoi ils arrêtaient tout. Ils ont fermé le dossier. J’étais très déçue.»

Elle-même victime des mains baladeuses de Marcel Aubut, elle n’a jamais déposé de plainte personnelle parce qu’elle se sentait capable de le remettre à sa place.

Appel à la révolte

Selon l'avocate, il est insensé que Me Aubut n'ait pas eu à répondre de ses actions irrespectueuses envers les femmes.

«Me Aubut est toujours avocat et membre émérite du Barreau. Il a l'Ordre du Canada. Je lance un appel formel et officiel à tous les membres de l'Ordre du Canada. Comment peuvent-ils accepter que ce monsieur qui tripote des femmes peut encore avoir l'Ordre du Canada? Révoltons-nous! Arrêtons d'être hypocrites et de se fermer les yeux. Ayons une colonne vertébrale. C'est l'affaire de tout le monde, pas seulement celle d'Amélia. On ne trouve pas ça correct, alors levons-nous. Toutes les femmes, tous les hommes, toutes les mères et les pères de filles. Soyons solidaires, ça suffit!»