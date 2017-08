Intercepté à plus de 150 km/h dans une zone de 90 à Asbestos Cogeco Nouvelles

Un individu de 23 ans a été intercepté hier soir à plus de 150 km/h dans une zone de 90 sur la route 255 à Asbestos, lors d'une opération radar. Au lieu de s'immobiliser, l'automobiliste a accéléré en voyant les policiers.



Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à l'intersection de la route 255 et de la rue Water à Danville.



Le véhicule a effectué une embardée après qu'il ait tenté de prendre le virage à haute vitesse.



L'individu de Trois-Rivières n'a pas été blessé.



Il a reçu un constat d'infraction de 1 221 $ et 4 points d'inaptitude pour l'excès de vitesse et un autre de 482 $ pour avoir pris la fuite.



Son permis de conduire a aussi été supendu 7 jours.