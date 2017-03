Individu arrêté par le Groupe d'intervention du SPS pour avoir proféré des menaces de mort

Martin Carrier

Chargement du lecteur ...

A Sherbrooke, un individu qui aurait proféré des menaces de mort fera face à plusieurs accusations.Ils recherchaient l'homme de 31 ans qui était possiblement armé d'un pistolet.L'agent Martin Carrier du SPS raconte qu'il a été localisé sur la rue Des Blés dans l'Est de Sherbrooke. Une interception haut risque a permis de l'arrêter, il avait sur lui un faux pistolet et plusieurs comprimés de méthamphétamines. Il sera accusé de voies de faits, menaces, possession d'une arme à feu dans un dessein dangereux et de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic. L'homme est connu des milieux policiers.