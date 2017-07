Incendie de cuisinière dans un logement du quartier Montmorency

QUÉBEC - Un incendie a forcé l'évacuation d'un édifice à logements de l'avenue Saint-Grégoire dans le quartier Montmorency vers 12h25 la nuit dernière. Le feu s'est déclaré sur une cuisinière et menaçait de se propager par la hotte et les murs.





Les 5 personnes vivant dans les 3 logements ciblés ont été évacuées, et aucune d'entre elles n'a été blessée.





Trente pompiers ont été déployés sur les lieux.