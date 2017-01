Il y aura une course à la mairie à Trois-Rivières

Adis Simidzjia et Jean-François Aubin

Le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, aura de la compétition aux prochaines élections.

Adis Simidzjia, auteur de 28 ans et fondateur de l'organisme Des livres et des réfugiés, est le premier candidat à entrer dans la course.

En entrevue dans le cadre de l'émission Midi Plus, il a identifié le projet de jeux d'eau près de l'Amphithéâtre Cogeco comme étant une source de motivation.

Autre candidat pressentit, le conseiller Jean-François Aubin était également de passage dans nos studios ce midi.

Il se donne encore deux semaines avant de prendre une décision finale concernant sa candidature; et pour alimenter sa réflexion, il sonde le terrain.

En audio, écoutez dans l'ordre les propos de M. Simidjzia et M. Aubin.