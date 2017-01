Il y aura une course à la mairie à Trois-Rivière

Adis Simidzjia et Jean-François Aubin

Le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, de la compétition aux prochaines élections.

Adis Simidzjia, auteur de 28 ans et fondateur de l'organisme Des livres et des réfugiés, est le premier candidat à entrer dans la course.

En entrevue dans le cadre de l'émission Midi Plus, il a identifié le projet de jeux d'eau près de l'Amphithéâtre Cogeco comme étant une source de motivation.

Autre candidat pressentit, le conseiller Jean-François Aubin était également de passage dans nos studios ce midi.

Il se donne encore deux semaines avant de prendre une décision finale concernant sa candidature et pour alimenter sa réflexion, il sonde le terrain.

En audio, écoutez dans l'ordre les propos de M. Simidjzia et M. Aubin.