Il fonce dans une galerie et prend la fuite

Un jeune homme de 18 ans a été arrêté ce matin, vers 5h15, par les policiers de la Régie de police Memphrémagog. Le conducteur soupçonné d'avoir conduit en état d'ébriété est entré en collision avec la galerie d'une maison sur la rue Tupper, près de la rue Champlain, et il a pris la fuite.



Le véhicule du fautif a été localisé à quelques coins de rues de l’accident avec des dommages et des morceaux correspondant à des morceaux de la galerie percutée.



Le conducteur a été appréhendé et est détenu pour conduite avec capacités affaiblies, conduite dangereuse et délit de fuite.



L’enquête se poursuit et le véhicule du suspect a été saisi dans le but d’être expertisé.



Par ailleurs, les occupants de la résidence percuté par le véhicule, âgés dans la soixantaine, n'ont pas été blessés.