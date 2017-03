Il est tombé beaucoup de neige sur la région!

René Héroux

La Mauricie et le Centre-du-Québec ont reçu entre 30 et 60 centimètres de neige, au cours de la tempête. D'ailleurs, la région centricoise fait partie de celles qui ont été le plus affectées par la tempête. Le métérologue René Héroux, d'Environnement Canada, dit que le pire est passé.