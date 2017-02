Il conduisait une voiture volée sous l'effet de la drogue

Pierre Poirier, policier du SPVQ

QUÉBEC - Une collision impliquant un véhicule volé a eu lieu dans le secteur Limoilou jeudi matin.

Le suspect, un homme dans la vingtaine, conduisait avec les facultés affaiblies par la drogue.

L'agent du Service de police de la ville de Québec, Pierre Poirier...

Après une manoeuvre des policiers pour l'immobiliser, l'homme a pris la fuite et a frappé la voiture d'un citoyen au coin de la 4e avenue et de la 18e rue.

La victime, un homme dans la soixantaine et un policier impliqué dans la poursuite ont subi des blessures mineures.

En plus de vol et de conduite avec les facultés affaiblies, le suspect pourrait être accusé de conduite dangereuse et de négligence criminelle.