Hésitante, Anne Guérette dénonce finalement les groupes d'extrême-droite

QUÉBEC - La chef de Démocratie Québec et candidate à la mairie Anne Guérette a tenu à lancer un appel à la tolérance hier.

Elle a dit que bien que l'immigration soit un sujet chaud partout en province, à Québec inclus,il fallait demeurer ouverts et tolérants, tous citoyens confondus, y compris les partisans de certains groupes d'extrême-droite.

Mme Guérette ajoute qu'il est du devoir d'un maire de faire ce genre de sortie, charge à peine voilée au maire Régis Labeaume qui n'a pas encore commenté le dossier.

Toutefois, lors du point de presse qu'elle a elle même convoqué ce matin, il lui a été demandé si elle considérait les groupes comme Atalante Québec et la Meute comme extrémistes, ce à quoi elle a répondu: «Je n'irais pas jusqu'à dire ça pour l'instant. On va voir, on espère qu'ils vont faire les choses de façon correcte». Elle n'avait pas non plus condamé l'utilisation du terme «remigration»

Mais quelques heures plus tard, lors d'un nouveau point de presse, elle a cette fois affirmé que l'utilisation par Atalante Québec de «remigration» était inacceptable.

Et entre ces deux points de presse, elle avait ajouté sur Twitter qu'elle «n'appuie pas et n'appuierait jamais l'extrémisme».