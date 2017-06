Hausse du nombre d'homicides et d'agressions sexuelles à Québec

QUÉBEC - Le Service de police de la Ville de Québec note une hausse du nombre d'homicides sur son territoire dans la dernière année.

Selon le Rapport annuel 2016 du SPVQ publié ce matin, pas moins de six dossiers ont été traités en 2016. Cinq d'entre eux ont permis de déposer des accusations de négligence criminelle causant la mort, et un seul a été traité comme un meurtre prémédité. Il s'agit du meurtre de Mathias Breton, 73 ans, dans le quartier Limoilou en octobre dernier, et pour lequel le jeune Yan Dugas a été accusé de meurtre au premier degré.

Homicides

2016 : 6

2015 : 2

2014 : 4

Le nombre de dossiers d'agressions sexuelles traitées en 2016 par le SPVQ a connu un bond de 16% entre 2014 et 2016, passant de 370 à 430.

Agressions sexuelles

2014 : 370

2015 : 377

2016 : 430