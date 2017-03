C'est aujourd'hui que les paramédics de l'Outaouais tombent en grève générale.

Cela ne veut pas dire pour autant que les ambulances restent au garage.

Les paramédics assurent qu’ils continuent de répondre normalement aux appels d’urgence.

Ce ne sont donc que des mesures administratives comme par exemple; ils ne rempliront plus certains formulaires, ne feront plus les escortes médicales et ne laveront plus leurs ambulances.

La convention collective des paramédics est échue depuis mars 2015.