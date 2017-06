Geneviève Hébert sera candidate pour le Renouveau Sherbrookois

Geneviève Hébert sera candidate pour le Renouveau Sherbrookois dans le nouveau district de l'Hôtel-Dieu. Pendant 13 ans, elle a été propriétaire de la boutique Mère Poule et porte-parole de Rues Principales de 2006 à 2011.



Elle est aujourd'hui directrice des ventes et chargée de projet en construction résidentielle pour Habitations Plus.



Geneviève Hébert devra affronter le conseiller sortant indépendant, Rémi Demers et André Poulin du parti Sherbrooke Citoyen.