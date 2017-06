Gatineau prévoit fermer 9 arénas sur 11 d'ici 4 ans

La ville de Gatineau prévoit fermer neuf des 11 arénas lui appartenant d'ici 2021 pour laisser place à des complexes multiglaces gérés en grande partie par le secteur privé.

Au centre dans le secteur Gatineau, les arénas Beaudry, Baribeau, Campeau et Guertin seraient fermés, notamment avec l'arrivée du complexe 4 glaces à Place de la Cité, soit un modèle qui serait géré par Vision Multisports Outaouais.

Dans l'Ouest dans les secteurs Hull-Aylmer: Sabourin, Cholette, et le stade Pierre-Lafontaine seraient démoli au profit d'un nouveau complexe et d'un projet privé multiglaces, incluant un minimum de trois glaces. Les arénas Frank Robinson et Duchesnay seraient maintenus.

Et finalement dans l'est / Buckingham-Masson: on envisage de fermer les arénas Buckingham et Robert-Rochon. Un projet deux glaces viendrait les remplacer.

Le rapport indique que le coût d'opération net pour les arénas en 2015 s'élevait à 4,7 millions et révèle que Gatineau respecte les normes des différentes fédérations sportives en besoin d'heures de glace.

La mise aux normes des bâtiments existants pour une durée de 15 ans coûterait environ 30 millions et près de 67 millions pour les remplacer.

Le transfert de la gestion et la construction des arénas de Gatineau au privé permettrait de faire des économies de 61 millions de dollars en immobilisation et 17,5 millions en achat d'heures de glaces.

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin envisage même de donner les terrains au lieu de les vendre s'il constate l'absence d'intérêts des entrepreneurs privés. À noter que la valeur des dix bâtiments, combinée à celle des terrains, s'élève à près de 45 millions.

Certains élus déplorent le fait que le plan d'intervention a été déposé avec trois mois de retard à la veille de l'étude du projet de loi privé sur le futur aréna Guertin à l'Assemblée nationale.