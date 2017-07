Gatineau : Plus d'équité pour le salaire des conseillers

Le salaire de base des élus de Gatineau pourrait augmenter avant leur prochain mandat à l'hôtel-de-ville. Les bonifications seraient toutefois abaissées afin de maintenir la masse salariale globale quasi identique.

Plus précisément, le salaire de base d'un conseiller passerait de 38 310$ à 50 120$, mais les bonifications associées aux différents postes sur divers comités et autres seraient coupées de moitié.



L'écart entre le salaire le plus élevé et le plus bas d'un conseiller serait ainsi réduit à environ 10 000$, alors qu'il se chiffre maintenant à plus de 39 500$.



Notons que le salaire du maire de Gatineau demeurerait inchangé à 140 240$ et que l'enveloppe globale destinée aux salaires des élus resterait sensiblement la même à 1,2 million de dollars.