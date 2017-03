Gatineau est devenue rapidement une ville performante

Maxime Tremblay et Maxime Pedneaud-Jobin

Chargement du lecteur ...

Gatineau s'est améliorée au niveau de la performance de son administration comme très peu de villes sont capables de le faire.

C’est carrément le jour et la nuit entre le rapport de la firme d’experts Raymond Chabot Grant Thornton de 2012 et celui présenté hier.

Le rapport de 2012 était un dur constat d’inefficacité et de lacunes importantes en matière de gestion et de planification. Il avait mené à la création de la commission de révision des dépenses et des services, et à l’amorce d’un changement de culture en profondeur dans l’administration.

Michelle Desrosiers de la firme Raymond Chabot a indiqué hier que ce revirement du navire est magistral, et qu’il est rare de voir les organisations publiques soutenir le même rythme. Tout ça grâce à un leadership assumé malgré les turbulences au niveau politique.

Gatineau se classe au 2e rang pour les villes qui dépensent le moins per capita pour le fonctionnement de son organisation.

Par contre, tout n’est pas rose. Gatineau doit améliorer le processus décisionnel qui est encore lourd et coûteux.

Le conseiller Maxime Tremblay et le maire Maxime Pedneaud-Jobin sont satisfaits du progrès fait depuis 2012.