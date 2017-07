Gatineau: Attention à ce que vous mettez dans la toilette

Il est interdit de jeter dans la toilette ou l'évier les lingettes, tampons et serviettes hygiéniques, condoms ou toute autre matière susceptible de bloquer ou d'obstruer le réseau d'égouts.

Ces déchets risquent de causer des bris, des refoulements ou des blocages du réseau.

S'il s'agit d'un règlement qui semble déjà compris pour plusieurs, c'est le contraire pour d'autres, ce qui force la ville de Gatineau a rappeler les bonnes pratiques à adopter.

Les conduits de l'usine de traitement des eaux usées du secteur de Gatineau bloquent régulièrement en raison des détritus. Chaque année, cela en coûte des dizaines de milliers de dollars en frais de nettoyage.

La Ville tente de limiter les dégâts en distribuant des dépliants, mais demande aussi la collaboration des citoyens.

Le chef des usines et traitement des eaux à la ville de Gatineau, Guy Crégheur.

L'usine de traitement des eaux usées de Gatineau date de 1982, ce qui en fait la plus ancienne et la plus grande au Québec.

L'entretien du réseau d'égouts coûte près de 13 millions de dollars annuellement.

Des sommes de 7.5 millions de dollars seront investies dans les trois prochaines années pour effectuer des travaux d'entretien et de restauration de l'équipement et des installations.