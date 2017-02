Gatineau arriérée en matière de parcomètres

Maxime Pedneaud-Jobin

Gatineau fait figure d'enfant pauvre dans le domaine des parcomètres à travers la province.

Parmi les grandes villes, Gatineau est la seule où les automobilistes doivent payer uniquement avec de la monnaie.Selon une enquête de TC Média, à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Longueuil, Sherbrooke, il est possible de payer son parcomètre de façon électronique ou par carte de crédit.Le maire, Maxime Pedneaud-Jobin, est conscient qu'un rattrapage s'impose...mais en temps et lieu:À Trois-Rivières, il y a un dispositif pour les paiements par téléphone intelligent.À Québec et à Sherbrooke, il y a des bornes de paiements à distance.Fait à noter, Laval a choisi de ne pas avoir de parcomètres afin de garder un avantage compétitif face à la métropole.