Ganterie Best Showa s'installe à Magog

Ganterie Best Showa, spécialisée dans la fabrication de gants industriels, annonce la construction d'un nouveau centre de distribution à Magog. La localisation stratégique du parc industriel, à l'angle des autoroutes 10 et 55 et la disponiblité de la main d'oeuvre ont notamment influencé l'entreprise dans sa décision.



Un bâtiment d'une superficie de 3000 mètres carrés sera construit et une douzaine d'emplois seront créés d'ici deux ans.



Ganterie Best Showa est la septième filiale internationale à s'établir sur le territoire de Magog.



Mentionnons que l'entreprise possède aussi une usine de fabrication à Coaticook.