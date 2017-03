G1 Tour condamné à 43,000$ d'amendes

QUÉBEC - L'entreprise G1 Tour a été condamnée à payer des amendes totales de 43 764 $ après avoir été déclarée coupable d'infractions à la Loi sur la protection du consommateur.

G1 Tour a été condamnée pour avoir prétexté un motif pour solliciter une vente, avoir fait des représentations fausses ou trompeuses et avoir exigé un prix supérieur à celui annoncé.



L'entreprise a également été reconnue coupable de ne pas avoir divulgué aux consommateurs toutes les informations prévues avant la conclusion du contrat, ne pas avoir fourni aux consommateurs un contrat écrit conforme, ne pas avoir transmis un exemplaire du contrat dans les 15 jours suivant sa conclusion et ne pas avoir remboursé les consommateurs dans les 15 jours suivant la résolution de l'entente.



Ces infractions ont été commises en 2013 et en 2014.



G1 Tour a depuis fermé ses portes.