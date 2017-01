Un individu aurait ouvert le feu à l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride ce midi.

On rapporte quil y aurait entre 6 et 9 blessés et selon les informations les plus récentes, 3 personnes seraient décédées.



Selon le maire de Fort Lauderdale, le tireur était seul et il a été arrêté par les autorités américaines.





Plus de détails sont à venir...