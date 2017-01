Fugueuse recherchée à Lévis

LÉVIS - Le service de police de Lévis (SPVL) sollicite la collaboration du public afin de retrouver une fugueuse.



Mélodie Jalbert, 17 ans a quitté son domicile du secteur Lauzon le 14 janvier et elle n’a pas été revue depuis. Elle portait un coton ouaté rouge, des pantalons noirs, des souliers roses et un manteau rouge.



Elle a un piercing au sourcil droit, un tatouage de fleurs dans le cou et un autre tatouage sur l’avant-bras avec l’inscription « Les vrais connaissent les vrais ».



Mélodie Jalbert mesure 1,65m et pèse 54 kg. Ses yeux sont bruns.



Toute information la concernant peut être transmise au service de police de Lévis, au (418) 832-2911.