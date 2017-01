Forte hausse des demandes d'aide médicale à mourir dans la région de Québec

Dr Catherine Ferrier, présidente du Collectif des médecins contre l

Chargement du lecteur ...

Les demandes d'aide médicale à mourir ont fait un énorme bond au cours des six derniers mois dans la région de Québec.

Selon les données obtenues auprès de la Commission des soins de fin de vie, 68 personnes ont demandé à ce qu'on accélère leur décès entre juin et décembre dans la Capitale-Nationale.



C'est une hausse de plus de 50 % par rapport aux 45 personnes qui avaient demandé l'aide médicale à mourir entre janvier et juin.



Sur le total annuel de 113 personnes qui l'ont demandée, on note que près des trois quarts l'ont obtenue.



Cette hausse marqueée des demandes d'aide médicale à mourir inquiète la gériatre Catherine Ferrier, présidente du Collectif des médecins contre l'euthanasie.



Elle craint que les gens en viennent à vouloir mourir par dépit.

EXTRAIT SONORE CI-HAUT