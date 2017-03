Renée Bibeau

Le Syndicat du personnel technique et administratif de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke est tout à fait à l'aise que certains de ses membres participent à une journée de formations controversée le 7 avril au Château Bromont.Selon le syndicat, les 9 personnes inscrites étaient davantage intéressées par la formation offerte sur l'intelligence émotionnelle et la psychologie de la performance.En audio, la présidente du Syndicat, Renée Bibeau.Rappelons que la CSRS déboursera un plus de 5 000 $ afin de permettre à 9 personnes de participer à cette formation.