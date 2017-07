Fonds MRC des Sources: trois entreprises reçoivent un appui financier

Trois entreprises dans le domaine des technologies de l'information annoncent des investissements totalisant près de 624 000 $ dans la MRC des Sources. L'entreprise EyeNation en direct souhaite développer une application mobile qui mettra à la disposition des citoyens un ensemble de services garantissant l'authentification d'un enregistrement vidéo.



Pour sa part, l'entreprise Productions du Treizième qui se spécialise dans la production télévisuelle pour diverses plateformes compte se doter d'équipements spécialisés en vue de produire de nouveaux concepts.



Finalement, Studiomire conçoit et développe des applications destinées à la sécurité et à la surveillance de quartier.



Ces entreprises se partageront plus de 252 000 $ par l'entremise du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources.