Faillite d'Alarme et Divertissement de Sherbrooke: des clients pourraient être remboursés

L'Office de la protection du consommateur émet un avis aux anciens clients de l'entreprise Alarme et Divertissement de Sherbrooke. Cette dernière a fait faillite et les clients pourraient avoir droit à un remboursement pour les réclamations qu'ils auraient à faire valoir.



Alarme et Divertissement faisait du commerce itinérant de services de télésurveillance et était située sur la rue Wellington Nord.



Elle aurait cessé ses activités en février 2016 et elle était titulaire d'un permis de commerçant itinérant de l'OPC.



L'entreprise avait fourni un cautionnement de 2 500 $ qui pourrait servir à rembourser certains clients en vertu de la loi.



Les modalités de remboursement sont sur le site internet de l'Office de la protection du consommateur.