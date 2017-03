Entre 10 et 15 centimètres de neige attendus d'ici mercredi en Outaouais

Simon Legault

Même si elle sera généralement épargnée, l'Outaouais devra composer avec quelques centimètres de neige au cours des prochaines heures.

À compter de mardi, Environnement Canada prévoit une accumulation variant entre 10 et 15 centimètres, et ce, jusqu'à mercredi pour la région, alors qu'une tempête de neige doit s'abattre dans le sud et le centre du Québec.

En entrevue sur nos ondes le météorologue, Simon Legault, a voulu se faire rassurant. Écoutez-le dans l'audio ci-joint.

Des centaines de vols sont annulés lundi matin en raison de la tempête de neige qui s'est abattue sur l'Est des États-Unis, entre la chaîne des Appalaches jusqu'à la Nouvelle-Angleterre.