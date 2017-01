En prison pour avoir filmé sa soeur nue

Un homme de Trois-Rivières passera les 14 prochains mois derrière les barreaux pour avoir produit et distribué de la pornographie juvénile. Il a mis en ligne une vidéo de sa soeur nue sous la douche. Il a reçu sa sentence mercredi au palais de justice de Trois-Rivières.

En 2012, alors qu'il était âgé de 21 ans, il installe une caméra dans la douche de la résidence familiale dans le but de filmer sa soeur âgée de 17 ans.

Deux ans plus tard, la victime porte plainte aux policiers après qu'on l'ait avisé que des images d'elle, prises sous sa douche circulaient sur internet.

Son frère est arrêté en mars 2015. Il reconnait sa culpabilité six mois plus tard. Alors qu'il est en attente de recevoir sa sentence, les images réapparaissent sur internet, mais cette fois, via des comptes Facebook, Instagram et Twitter. Des comptes qui donnaient l'impression d'avoir été créés par la victime.

Son frère avait récidivé. Le juge l'a condamné à 20 mois de prison. Il en a déjà purgé six en détention préventive. La victime vit aujourd'hui dans la crainte de voir resurgir la vidéo.