En mode été dans les centres hospitaliers

Les budgets serrés en santé provoqueront le fermeture de 778 lits dans les hôpitaux de la province, de juillet jusqu'en septembre, et les établissements de la région n'y échappent pas.

Au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières, on fermera un maximmum de 19 lits pendant la période.

Les fermetures seront un peu moins drastiques à Shawinigan, où 15 lits seront fermés.

À travers le Québec, les fermetures sont moins importantes qu'au cours des dernières années. En 2015, on avait fermé 972 lits, et l'an dernier, ce nombre était de 925.

Par ailleurs, c'est l'horaire d'été qui débute à partir du 30 juin et ce jusqu'au 2 septembre au Centre Cloutier-du-Rivage.

Les nouvelles heures d'ouverture sont de 8h le matin à 18h.

La direction du CIUSSS dit avoir pris cette décision afin de stabiliser l'équipe médicale oeuvrant à la fois au pavillon Sainte-Marie et à Cloutier-du-Rivage et d'assurer la sécurité des soins et services grâce à des heures d'ouverture stables pour la population.