Emprisonné à vie pour deux meurtres: Mario Cyr accusé de harcèlement criminel veut un procès devant jury

Le meurtrier d'un commerçant et d'un trafiquant de drogues, Mario Cyr, était devant le tribunal vendredi au palais de justice de Sherbrooke. L'homme de 60 ans est accusé de harcèlement criminel a l'endroit d'un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec.



Son avocat Me Christian Raymond a indiqué au tribunal que Mario Cyr optait pour un procès devant juge et jury.



Son enquête préliminaire a été fixée au 18 mai et deux témoins seront entendus.



Rappelons que Mario Cyr purge une peine de prison à vie pour les meurtres du commerçant Stanley Binette et d'un trafiquant de drogues en 1984 à Sherbrooke.



Il s'est récemment vu refuser une libération conditionnelle.