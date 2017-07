Drogue: vague de perquisitions à Coaticook

Aurélie Guindon

La Sûreté du Québec a procédé à quatre perquisitions dans la région de Coaticook dans les dernières semaines.

Ces opérations ont eu lieu sur la rue Main Ouest, Ste-Anne, Yves et sur la route 147 à Coaticook, ainsi que dans une propriété du chemin Loignon à Martinville.





De la cocaïne, des comprimés de méthamphétamine, des cigarettes de contrebande, plusieurs kilos de cannabis en vrac et près de 600 plants de cannabis ont été perquisitionnés.





De plus, sept armes à feu mal entreposées, un véhicule et près de 4 000$ ont également été saisis.





Au total, six personnes ont été arrêtées et comparaîtront ultérieurement sous des accusations en lien avec le trafic et la production de stupéfiant.