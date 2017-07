Drogué au volant, il est arrêté une deuxième fois Cogeco Nouvelles

Un automobiliste de 51 ans de Magog devra faire face à la justice après avoir été intercepté tôt ce matin par les policiers sous l'effet de la drogue. Vers 4 h 30, l'individu circulait sur la route 141 entre Magog et Ayer's Cliff à plus de 110 km/h au centre de la chaussée.



Conduit au poste de police, il a échoué les épreuves de coordination de mouvements et a dû fournir un échantillon d'urine pour analyse.



L'individu était déjà en attente de procédure à la suite d'une arrestation en février dernier en semblable matière.