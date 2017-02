Documentaire sur les traces de trois Sherbrookois qui se seraient radicalisés

Raed Hammoud

Un documentaire suivant les traces de trois Sherbrookois qui se seraient radicalisés sera présenté le 6 février prochain à Télé-Québec.

Le journaliste Raed Hammoud est parti à la recherche de son ami Youssef Sakhir, un ex-étudiant de l'Université de Sherbrooke qui se serait enrôlé dans l'état islamique.



Il s'intéresse aussi à Samir Halilovic et à Zakria Habibi, dont les allées et venues sont inconnues.



Monsieur Hammoud tente de comprendre ce qui aurait poussé ces jeunes à se radicaliser alors que leur profil ne laissait rien présager de tel. Il viennent tous de familles moyennes et éduquées et les trois jeunes étaient bien intégrés dans leur communauté.



Raed Hammoud pensait au départ qu'il y avait une cellule djihadiste à Sherbrooke mais il n'a vu personne participer au recrutement des jeunes.