Philippe Dubois, SPS

Les recherches reprennent aujourd'hui pour retrouver Gérard Bélanger, cet homme de 64 ans porté disparu depuis jeudi dans le secteur de Deauville.L'homme de race blanche mesure 5 pieds 3, est mince, porte la barbe et la moustache et a les cheveux gris en queue de cheval.M. Bélanger a également une cicatrice à la joue gauche et une tache sur le nez.Toute information peut être transmise au SPS au 819 821 5555