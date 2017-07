Édifice de la FTQ: une entente hors cour est intervenue

Ricky Lewis

Une entente hors cour est intervenue entre la FTQ Estrie et Construction Gératek dans le litige entourant l'édifice de la rue Rand au centre-ville de Sherbrooke.

Les organisations syndicales qui possèdent l'immeuble avaient dû quitter les lieux il y a plus d'un an en raison de problèmes structuraux majeurs.



Bien que des travaux de renforcement ont été faits pour corriger la situation, celles-ci n'ont pas l'intention de regagner l'immeuble.



En vertu de l'entente, Construction Gératek a racheté l'édifice dont la valeur avait été estimée à 3,5 millions de dollars.



Le conseiller syndical de la FTQ Estrie, Ricky Lewis indique que l'on envisage maintenant de relocaliser les bureaux.



Un vice de conception, et non de construction, serait à l'origine des problèmes structuraux.