Difficile, sur les routes, ce matin! Sur la 55 sud, vers 8h

Un véhicule qui a pris feu vers 6h15, puis un accident impliquant 3 véhicules 1 heure plus tard, et les éléments étaient réunis pour créer un cauchemar aux automobilistes, ce matin, à Trois-Rivières.



Encore à cette heure-ci, un important bouchon est en place, à la fois sur la 55 sud, mais sur la 40 est et ouest vers le pont Laviolette.



Un autre bouchon a touché le sautomobilistes empruntant le pont Duplessis.



Finalement, un accrochage impliquant 3 véhicules a aussi causé des problèmes aux automobilistes sur le boulevard des Acadiens, à Bécancour.