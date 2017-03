Deuxième glace: la Ville de Magog privilégie le site de l'école la Ruche Cogeco Nouvelles

La Ville de Magog privilégie le site de l'école secondaire la Ruche pour le projet de deuxième glace. Le conseil municipal a confié le mandat au Comité de deuxième glace et à la Commission scolaire des Sommets de mener à terme l'analyse de faisabilité d'une construction d'un aréna comprenant deux glaces à cet endroit.



Cette option serait la meilleure pour répondre aux besoins des différentes clientèles selon la mairesse Vicki-May Hamm.



La municipalité estime que construire un nouveau bâtiment comprenant deux glaces ne coûterait pas plus cher que de rénover l'aréna actuel.



Les résultats de l'étude de faisabilité seront connus en juin et les élus feront connaître leur décision en septembre.