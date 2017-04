Deux nouveaux radars photos à Québec

QUÉBEC - Deux nouveaux radars photo seront en service dès lundi à Québec.

Ces deux nouveaux appareils surveilleront les automobilistes qui brûlent les feux rouges, de même que les excès de vitesse.

L'un est situé sur Charest Est coin St-Sacrement sur le territoire de la Ville de Québec, où un projet pilote est en vigueur jusqu'à la fin juin.

Le second a été installé à l'intersection de l'autoroute Henri-IV et de la rue Industrielle dans le secteur Val-Bélair.

Ces deux nouveaux appareils portent le total des radars photos sur le territoire de la province à 54.