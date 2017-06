Deux hommes jouent les héros

QUÉBEC - Deux simples citoyens se sont transformés en véritables héros, en sauvant la vie d'un homme hier à Saint-Apollinaire. Vers 15h00, la victime aurait fait une sortie de route puis aurait enlisé sa camionnette dans le lac des Sources, près de la rue de l'Écluse.





Témoins de l'incident, deux hommes ont immédiatement sauté à l'eau pour sortir le sexagénaire de son véhicule.





Ils ont dû briser une fenêtre avec un outil et sortir l'homme inconscient rapidement, puisque quelques secondes plus tard, sa camionnette se retrouvait au fond du lac.





À l'arrivée des paramédics, l'homme respirait mais il était inconscient, il a donc été transporté à un centre hospitalier et on ne craint pas pour sa vie, grâce à ces deux bons samaritins.