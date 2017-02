Deux corps retrouvés dans un appartement de Hull: il ne s'agit pas d'un meurtre

Du nouveau concernant les deux corps retrouvés dans un logement du secteur Hull hier. La police de Gatineau confirme que l'homme et la femme n'ont pas été victimes d'un meurtre



Les enquêteurs en viennent à cette conclusion après avoir analysé la scène et aussi en ayant obtenu des résultats préliminaires de l'autopsie.



D'autres résultats de l'autopsie permettront de déterminer la cause du décès.



Il se pourrait qu'une histoire de drogue soit derrière les deux décès.



Il y a quelques mois, une descente de drogue avait eu lieu dans cet appartement de la rue Bégin. Rappelons qu'en plus du couple, un enfant de trois a été retrouvé. Il est en bonne santé