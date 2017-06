Deux autres investitures à Action Gatineau

Trois mois après sa dernière investiture, le parti Action Gatineau, du maire Maxime Pedneaud-Jobin, a fixé une date pour deux prochaines investitures. Le 13 juillet, on en saura plus sur les candidats en lice dans les districts Carrefour-de-l'hôpital et Lac-Beauchamp.



Le parti semble avoir de la difficulté à attirer les candidats puisque l'hiver dernier, on affirmait que les investitures dans tous les districts seraient terminés pour le début du mois de mai.



Ces deux quartiers sont respectivement représentés par Gilles Carpentier et Jean-François Leblanc.



Toujours aucune nouvelle de dates pour les investitures dans du Versant, occupé par Daniel Champagne, et Rivière-Blanche du conseiller Jean Lessard.