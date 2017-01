Plus de 200 étudiants et membres du personnel de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont tenu une vigile hier soir pour soutenir les proches et les victimes de la fusillade de Québec.

Des élus de la région y ont également assistés, dont les ministres Julie Boulet et François-Philippe Champagne.

L'événement organisé par les étudiants a permis à la communauté universitaire de propoger un message d'amour et de tolérance.

Quelque dizaines de personnes ont aussi tenu une vigile un peu plus tard en soirée du côté du parc Champlain à Trois-Rivières.